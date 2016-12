foto Ap/Lapresse

06:00

- "Accetto la nomination per la presidenza degli Stati Uniti d'America": così il candidato repubblicano alla Casa Bianca, Mitt Romney, ha aperto il suo intervento davanti alla gremitissima platea della Convention del partito repubblicano a Tampa, in Florida. Romney, visibilmente commosso, ha pronunciato la tradizionale formula davanti alla folla dei delegati in delirio.