05:54

- E' salito a 37 il bilancio delle vittime dell'incidente in miniera avvenuto mercoledì sera nella provincia sud occidentale del Sichuan. Altri cinque minatori sono stati estratti morti, mentre ce ne sono dieci intrappolati ancora in condizioni impossibili, in un'area permeata da monossido di carbonio e resa eccessivamente calda dall'esplosione di gas, circostanze queste che riducono le possibilità di trovare vivi i minatori intrappolati.