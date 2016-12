foto Ap/Lapresse Correlati E' Romney il candidato repubblicano

Le elezioni Usa 2012

Romney accetta la nomination

"Accetto la nomination per la presidenza degli Stati Uniti d'America": così il candidato repubblicano alla Casa Bianca, Mitt Romney, ha aperto il suo intervento davanti alla gremitissima platea della Convention del partito repubblicano a Tampa, in Florida. Romney, visibilmente commosso, ha pronunciato la tradizionale formula davanti alla folla dei delegati in delirio.

Il candidato ha poi reso omaggio a Paul Ryan, candidato vicepresidente, in tribuna insieme alla moglie. Poco distante, in abito azzurro, era seduta anche la moglie di Romney, Ann, che due giorni fa col suo intervento ha conquistato la Convention.



Nel discorso più importante della sua carriera politica, Romney va all'attacco del presidente Barack Obama invitando gli americani a cambiare rotta. Spazio anche alla sua esperienza di vita, puntando ad entrare in sintonia con quella classe media che lo considera troppo ricco per rappresentarla.



I sondaggi diffusi da Gallup indicano che Obama può contare sul 48% delle preferenze contro il 36% di Romney."Avrei preferito che Obama avesse avuto successo perché avrei voluto un'America di successo ma le sue promesse si sono tradotte solo in delusione e divisioni. E' qualcosa che non possiamo accettare", aggiunge Romney nel suo discorso di accettazione della nomination repubblicana per la corsa alla Casa Bianca. "Ora è il momento di agire e con il voglio aiuto lo faremo".



Gli americani "meritano di meglio" rispetto a quello offerto dall'attuale amministrazione - insiste Romney nella sua arringa - i miei figli meritano di meglio. La mia famiglia merita di meglio, il mio Paese merita di meglio".



"Obama vuole salvare il mondo, io le famiglie"

I"l presidente Obama ha promesso di rallentare il flusso degli oceani e guarire il pianeta dai suoi mali. La mia promessa... è quella di aiutare voi e la vostra famiglia". E' uno dei passaggi dell'intervento di Mitt Romney alla Convention di Tampa. Per creare i 12 milioni di nuovi posti di lavoro occorreranno cinque passaggi a partire dall'indipendenza energetica che gli Usa raggiungeranno "entro il 2020", promette il candidato repubblicano. "Secondo - ha spiegato l'aspirante presidente illustrando la sua ricetta per l'America - forniremo ai nostri connazionali quelle capacità necessarie per il lavoro di oggi e per le loro carriere del futuro".



"L'America ha bisogno di tanto lavoro"

"La cosa di cui l'America ha bisogno oggi non è tanto difficile da scoprire. Non servono speciali commissioni governative per dircelo: sono posti di lavoro, molti posti", sottolinea Romney. a Tampa.



Clint Eastwood ospite senza sorpresa

L'icona del cinema americano, Clint Eastwood, è l'ospite misterioso alla convention dei repubblicani, introducendo il discorso di accettazione della nomination presidenziale di Mitt Romney. A rovinare l'effetto sorpresa sono stati alcuni media americani, tra cui la Cnn e Fox Tv.



I repubblicani vogliono privatizzare sicurezza aeroporti

Se il 6 novembre Mitt Romney strapperà la Casa Bianca a Barack Obama, tra le prime misure che adotterà sarà quella di privatizzare la sicurezza dei controlli negli aeroporti, affidata ora a 65mila dipendenti del ministero per la Sicurezza interna. Lo riferisce il Washington Post citando una delle "piattaforme" del programma repubblicano.