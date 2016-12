foto Ap/Lapresse

18:18

- Almeno cinquantamila persone sono state evacuate lungo il fiume Tangipahoa, in Louisiana, dopo la rottura degli argini in seguito al passaggio della tempesta tropicale Isaac. La decisione è stata presa dalle autorità che hanno ordinato lo sgombero immediato tra le cittadine di Kentwood e Robert. In Mississippi e Alabama, intanto, è scattato l'allarme tornado. Gli esperti temono che Isaac abbia generato almeno tre trombe d'aria.