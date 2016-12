foto Ap/Lapresse Correlati Russia, due Pussy Riot sono fuggite

I corpi senza vita di due donne, madre e figlia di 76 e 38 anni, sono stati scoperti nella loro casa a Kazan, capitale della repubblica del Tatarstan; su una parete dell'appartamento è stata trovata la scritta "Free Pussy Riot", tracciata presumibilmente con il sangue delle due vittime. Nikolai Polosov, uno degli avvocati del gruppo punk, ha definito la scritta "una sporca e abominevole provocazione".

"E' riprovevole - ha continuato il legale del gruppo - che qualche bastardo usi il nome delle Pussy Riot per queste azioni", auspicando che la polizia arresti al più presto il responsabile degli omicidi. "Mi sembra chiaro - ha soggiunto ancora Polosov - che ormai si voglia dare la colpa di tutto quello che succede in Russia alle Pussy Riot".



Le tre cantanti della banda punk sono state condannate a due anni di carcere per vandalismo religioso dopo aver dato vita a una performance anti-Putin nella cattedrale di Mosca.



Sembra che l'omicidio risalga allo scorso weekend. Lo slogan trovato su un muro, "Free Pussy Riot", è quello utilizzato dai sostenitori delle tre ragazze della band femminista.