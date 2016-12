foto LaPresse

08:53

- L'Iran non perseguirà mai l'obiettivo di dotarsi di armi atomiche, ma allo stesso tempo non vuole rinunciare al suo diritto di produrre energia nucleare. Parola della guida suprema iraniana, l'ayatollah Ali Khamenei, che a teheran, nel discorso di apertura del vertice dei Paesi non allineati, ha voluto ribadire la posizione della Repubblica islamica. "Il nostro motto è energia nucleare per tutti, armi nucleari per nessuno", ha detto.