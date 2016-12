foto Ansa

- Mohammed Morsi, primo presidente egiziano a recarsi in Iran dalla rivoluzione islamica del 1979, è arrivato a Teheran dove aprirà il vertice dei Paesi non allineati, in programma oggi e domani. Al vertice dei 120 Paesi non allineati è prevista la partecipazione di 36 capi di Stato e di governo. Una delle presenze più controverse è quella del segretario generale dell'Onu, Ban Ki-moon, che partecipa nonostante la contrarietà di Usa e Israele.