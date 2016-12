foto Ansa

07:02

- Resterà in vigore fino alle 6 ora locale (le 14 in Italia) il coprifuoco imposto a New Orleans dopo il passaggio di Isaac, tornato ora ad essere una tempesta tropicale. La perturbazione, però, secondo gli esperti resta pericolosa. I danni negli Stati Uniti ammontano a circa un miliardo e mezzo di dollari.