- E' di morti 19 il bilancio delle vittime di un'esplosione in una miniera di carbone cinese nel Sichuan. Sul fondo della Xiaojiawan Coal Mine, a Panzhihua, ci sono ancora 28 minatori, mentre altri 70 sono stati riportati in superficie. Al momento dello scoppio, dovuto ad una fuga di gas, c'erano almeno 120 operai; più di 50 soccorritori sono ancora al lavoro per salvare i sopravvissuti. Il responsabile della miniera è stato arrestato.