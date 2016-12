foto Afp

01:27

- Paul Ryan, vice di Romney nella corsa alla Casa Bianca annuncia un "piano per rafforzare la classe media". "Il nostro obiettivo - dichiara dalla Convention Repubblicana di Tampa - creare 12 milioni di nuovi posti di lavoro per i prossimi 4 anni". Poi, "puntiamo a assicurare opportunità per i più giovani e garanzie per i più anziani". Ryan conferma l'intenzione di abrogare la riforma obamiana della Sanità.