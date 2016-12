foto Ap/Lapresse

00:19

- E' un mistero la presunta fuga da Cuba di Glenda Murillo Diaz, la figlia 24enne del vicepresidente cubano Marino Murillo che, secondo una fonte anonima, sarebbe fuggita e rifugiata in Florida. La zia della ragazza che vive a Tampa, in Florida, ha telefonato al "Nuevo Herald" di Miami, dicendo che la nipote "sta con me, è felice ed è venuta qui per stare con il fidanzato". Poi Idania Diaz ha assicurato: "Nessuna ragione politica".