- Il presidente siriano ha detto che il suo governo sapeva che alcuni ufficiali progettavano di disertare e ha permesso loro di andarsene. In un'intervista alla tv privata filogovernativa Dunya. Bashar al Assad ha aggiunto che "qualunque siriano collabori con il nemico merita la condanna a morte in base alla legge". Per Assad, poi, chi è scappato dal Paese, "forse per ragioni di denaro o perché è stato minacciato dai terroristi, è un debole".