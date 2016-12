Argini del fiume a rischio, 50mila evacuati in Louisiana

Le autorità hanno ordinato l'immediata evacuazione di almeno 50.000 persone lungo il fiume Tangipahoa, in Louisiana, tra le cittadine di Kentwood e Robert, a causa della probabile rottura degli argini in seguito al passaggio di Isaac. La diga è rimasta lesionata dal passaggio della tempesta e potrebbe crollare.



Già due le vittime registrate

Un uomo di 36 anni è la prima vittima di Isaac in Lousiana. L'uomo è deceduto nella città di Abeville, secondo quanto riportato dalla Fox. Un altra vittima è un camionista che cercava di sgombrare la strada dai detriti è stato colpito da un albero sradicato dal forte vento. L'incidente è avvenuto nella località di Picayune, una delle zone più martoriate dalla pioggia e in gran parte allagata.



Uragano declassato

Isaac è stato declassato da uragano di categoria 1 a tempesta tropicale, mentre la perturbazione si trovava 80 chilometri a sud-ovest di New Orleans, in Louisiana. Nella città, colpita esattamente sette anni fa dall'uragano Katrina, sta tenendo il nuovo sistema di barriere, dighe e pompe costato 14,5 miliardi di dollari. Il sindaco, Mitch Landrieu, ha annunciato che è stato imposto il coprifuoco notturno.



Isaac continuerà a sferzare New Orleans

Il centro degli uragani americano afferma che, nonostante sia stato degradato da uragano a tempesta tropicale, Isaac continuerà a sferzare nelle prossime ore New Orleans e il Mississippi.



Un milione senza luce, rischio alluvioni

I disagi tuttavia sono già numerosi: un milione di persone sono senza elettricità in 5 Stati e resteranno con il disservizio per una settimana. L'occhio del ciclone si sposta alla velocità di soli 12 chilometri orari e per questo le alluvioni sono persistenti e possono provocare inondazioni.