- Due delegati sono stati espulsi con parole di condanna dalla Convention Repubblicana in corso a Tampa, in Florida, per aver offeso con frasi razziste una operatrice nera della Cnn. I due, secondo alcuni testimoni, hanno lanciato delle noccioline alla ragazza, gridando: "Questo è quello che diamo da mangiare agli animali". Subito dopo la Polizia li ha fermati. La notizia è stata twittata da un giornalista ed ha subito fatto il giro dei media Usa.