- Cresce l'apprensione per l'uragano Isaac che si sta abbattendo su quattro Stati Usa. In Louisiana, a causa di un incendio, ci sarebbe una prima vittima. Lo ha annunciato il governatore Bobby Jindal, sottolineando che in 56 delle 64 contee è stato dichiarato lo stato d'emergenza. Salgono a 640mila le persone senza elettricità. La zona più duramente colpita, finora, dalla violenza dell'uragano è quella di Plaquemines Parish, a sud di New Orleans.