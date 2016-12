foto Afp

19:28

- Nel parco nazionale di Yosemite, in California, è allarme virus killer. Due campeggiatori sono morti per aver contratto la sindrome polmonare da hantavirus. Altri due sono stati infettati ma non sarebbero in pericolo di vita. Le autorità hanno allertato le 1.700 persone che hanno frequentato il luogo da giugno e che potrebbero essere state esposte al contagio. Per l'hantavirus, mortale nel 30% dei casi, non esiste una cura.