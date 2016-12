foto Ap/Lapresse

- L'arrivo di Isaac nel Sud degli Usa ha lasciato oltre mezzo milione di persone senza luce e il 75% di New Orleans al buio. L'occhio dell'uragano non ha ancora raggiunto la città simbolo della Louisiana: si trova infatti a 60 chilometri di distanza. E' quindi probabile che le forti piogge di queste ore possano continuare per l'intera giornata e anche per buona parte della nottata.