foto Ap/Lapresse

13:45

- Un cittadino italiano, il 72enne Giovanni Battista Ottonello, risulta disperso dall'8 agosto in Montenegro, dove era impegnato in una scalata sul monte Prokletije, nella zona del Paese al confine con l'Albania. I media a Podgorica non escludono che Ottonello possa essere stato vittima di un incidente sul versante albanese della montagna, la più alta del Montenegro con i suoi 2.534 metri.