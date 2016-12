Siria, Assad: "Vinceremo, ma ci serve tempo"

foto Ap/Lapresse Correlati Siria, i ribelli abbattono un elicottero

"La situazione in Siria sta sostanzialmente migliorando, ma per la vittoria contro i ribelli serve altro tempo". Queste le parole del presidente siriano, Bashar al-Assad, incurante delle durissime critiche al suo regime da parte della comunità internazionale. "Stiamo combattendo una battaglia regionale e globale e dobbiamo avere più tempo per risolverla", ha sottolineato Assad in un passaggio dell'intervista a una tv filo-governativa.

"La crisi - soggiunge però il presidente - non è ancora finita". L'intervista integrale sarà trasmessa in televisione questa sera alle 21 localie (le 20 in Italia). "A questa guerra - dice il presidente - possiamo mettere fine. L'espressione che sintetizza la situaizone è che stiamo facendo passi in avanti".



Assad ha poi accusato "alcuni responsabili turchi" di "ignoranza", ma ha affermato che il problema non è con il popolo turco, dicendo: "Dobbiamo forse tornare indietro a causa dell'ignoranza di alcuni responsabili turchi, oppure dobbiamo cercare rappresaglia nei confronti del popolo turco che, nonostante le interferenze mediatiche e finanziarie, è stato con noi durante tutta la crisi?".



Il presidente ha poi definito irrealistica la discussione su una zona cuscinetto imposta dall'Occidente in territorio siriano e ha precisato che stava parlando dal palazzo presidenziale nella capitale, allo scopo di fugare i dubbi che si rincorrono da luglio su dove si trovi.



"Defezioni? No, fattore positivo"

Il presidente siriano ha infine ironizzato sulle defezioni che, secondo gli osservatori, hanno messo in luce le crepe del regime nelle ultime settimane e ha invece sostenuto che il Paese si è liberato di persone che non hanno senso dello Stato: "I patrioti e le persone che fanno del bene al Paese non lo abbandonano. A ben vedere si è trattato di un fattore positivo, un'operazione di pulizia automatica prima di tutto dello Stato e poi della nazione in generale".



Intanto il ministro degli Esteri turco, Ahmet Davutoglu, ha detto che il suo Paese ha discusso con l'Onu sulla possibilità di ospitare rifugiati siriani in Siria e che Ankara si aspetta che le Nazioni Unite prendano provvedimenti concreti in questo senso. "Ci aspettiamo che le Nazioni Unite si impegnino sulla questione della protezione dei rifugiati in Siria, se possibile, accogliendoli in campi in Siria", ha detto Davutoglu a una conferenza stampa ad Ankara.



Autobomba a Damasco, il bilancio si aggrava

Nel frattempo, è salito a 27 morti e decine di feriti il bilancio dell'autobomba esplosa ieri nella zona sud di Damasco, nel quartiere di Jurumana, durante un corteo funebre. Lo ha riferito la tv di Stato, spiegando che l'ordigno era stato nascosto in un taxi.



La potenza della deflagrazione ha provocato il crollo della facciata di un edificio, con gravi danni ad altre strutture. Il quartiere dove è avvenuto l'attentato è abitato prevalentemente da drusi e cristiani e, secondo gli attivisti dell'Osservatorio siriano per i diritti umani, è una delle roccaforti del regime a Damasco.



I media filogovernativi hanno accusato i ribelli dell'attentato, ma secondo il Consiglio nazionale siriano, il principale gruppo di opposizione all'estero, l'autobomba è stata piazzata dal regime per distogliere l'attenzione dell'opinione pubblica internazionale dai massacri di civili da parte delle forze di sicurezza.