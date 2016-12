foto LaPresse Correlati Fitch:"Italia in recessione,crescita zero in 2013"

Successo all'asta Ctz, tassi giù 09:04 - Dopo l'incontro di martedì con il presidente della commissione europea Josè Manuel Barroso, oggi Mario Monti incontrerà la cancelliera Angela Merkel, in un bilaterale al Bundestag al quale prenderà parte anche il presidente del Parlamento Federale, Norbert Lammert. Il messaggio che il professore intende recapitare è semplice: abbiamo compiuto passi avanti contro la crisi, ma ora dobbiamo completare il lavoro intrapreso per dare stabilità ai mercati.

Monti alla Bundesbank: "Bloccare la Bce è un autogol"

"Precludere alla Bce, come vorrebbe la Bundesbank, interventi nel mercato dei titoli di Stato volti a moderare gli squilibri, potrebbe rivelarsi, in particolare dal punto di vista tedesco, un autogol con effetti paradossali". Lo ha sottolineato in un colloquio col "Sole 24 ore" il premier Mario Monti, osservando che "la soluzione alle tensioni sugli spread passa necessariamente per uno sforzo collettivo di stabilizzazione e crescita". I meccanismi adottati, ha aggiunto Monti riferendosi al vertice europeo del 28-29 giugno, "sono stati il prodromo per le decisioni importanti della Bce".



"L'Italia oggi non ha bisogno dello scudo anti spread"

Tra le questioni che il premier affronterà al vertice di Berlino c'è la definizione dei contenuti del "memorandum of understanding", documento di impegni che va siglato in caso di richiesta dello scudo anti-spread: "Qui il lavoro è tutto da fare - sottolinea Monti - il terreno è ancora vergine. Dovranno lavorarci i ministri delle Finanze". Ma assicura: "Per quanto riguarda l'Italia abbiamo dichiarato di non averne attualmente bisogno".



"Gli spread alti danneggiano tutti, anche la Germania"

"Gli spread alti restano un serio problema. Non solo per gli Stati ma anche per le imprese che si trovano a finanziarsi, in Paesi come il nostro, a un costo troppo elevato. E' un fattore che altera gravemente la competizione internazionale tra le imprese". Monti parla dell'agenda d'autunno del governo e, in ambito europeo, avverte anche sul rischio inflazione per la Germania: "Certamente l'attuale configurazione degli spread determina in Germania un'elevata crescita dell'offerta di moneta M3, alla quale si associano tassi d'interesse artificialmente bassi, prezzi crescenti delle obbligazioni e pressioni verso l'alto dei prezzi degli altri asset, inclusi quelli immobiliari. Questo determina un potenziale di inflazione in Germania, che non credo corrisponda ai desideri nè della Bce nè del governo tedesco".