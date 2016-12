foto Ap/Lapresse

01:30

- L'Iran ha cominciato a inviare in Siria diversi ufficiali dei Guardiani della Rivoluzione e un centinaio di soldati in appoggio all'esercito di Bashar al Assad. Lo scrive il Wall Street Journal, riportando le confidenze di una fonte della sicurezza libanese e un dispaccio dell'agenzia di stampa iraniana Daneshjoo in cui per la prima volta la Repubblica islamica ammette il coinvolgimento diretto nel conflitto.