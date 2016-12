Usa 2012, Romney è il candidato repubblicano

foto Ap/Lapresse 22:27 - I delegati della Convention Repubblicana di Tampa hanno approvato, dopo le tradizionali dichiarazioni di voto stato dopo stato, la candidatura di Mitt Romney alla presidenza degli Stati Uniti. Romney ha raggiunto senza sorpresa i 1.144 voti necessari per diventare lo sfidante ufficiale del democratico Obama. Determinante per la sua nomina lo stato del New Jersey. - I delegati della Convention Repubblicana di Tampa hanno approvato, dopo le tradizionali dichiarazioni di voto stato dopo stato, la candidatura di Mitt Romney alla presidenza degli Stati Uniti. Romney ha raggiunto senza sorpresa i 1.144 voti necessari per diventare lo sfidante ufficiale del democratico Obama. Determinante per la sua nomina lo stato del New Jersey.

Con il vice Paul Ryan, Romney sfiderà Barack Obama e Joe Biden il 6 novembre. La Convention Repubblicana costata milioni di dollari tuttavia è minacciata dall'incubo di Isaac. L'uragano sta arrivando sulle coste della Florida a sette anni esatti da Katrina che distrusse New Orleans. Un evento catastrofico non solo dal punto di vista naturale ma anche politico: segnò un duro colpo per la presidenza del repubblicano George W. Bush che non seppe far fronte alla tragedia. L'immagine del presidente che guardava dal finestrino dell'aereo i morti che galleggiavano sull'area alluvionata fece sprofondare il suo consenso.