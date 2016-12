foto Ansa Correlati Sud Corea, il tifone Bolaven fa strage

Foto, aspettando Isaac 02:05 - "Ascoltate le autorità e tenetevi pronti ad evacuare". Questo l'appello che Barack Obama lancia in vista dell'arrivo di Isaac sulle coste del Golfo del Messico. In un messaggio rivolto ai cittadini, il presidente degli Stati Uniti ha poi detto: "Stiamo per affrontare una grande tempesta". Intanto Isaac è diventato ufficialmente uragano è ha raggiunto le coste orientali della Florida. - "Ascoltate le autorità e tenetevi pronti ad evacuare". Questo l'appello che Barack Obama lancia in vista dell'arrivo di Isaac sulle coste del Golfo del Messico. In un messaggio rivolto ai cittadini, il presidente degli Stati Uniti ha poi detto: "Stiamo per affrontare una grande tempesta". Intanto Isaac è diventato ufficialmente uragano è ha raggiunto le coste orientali della Florida.

Obama, rivolgendosi in tv ai cittadini americani delle zone in cui è stato dichiarata l'emergenza, ha spiegato che a causa dell'uragano, ci potrebbero essere "significative inondazioni".



Il presidente ha quindi invitato la popolazione interessata a non farsi prendere dal panico, sottolineando come la "Fema", la Protezione civile americana, sia al lavoro già da una settimana per far fronte nel migliore dei modi all'emergenza.



Florida, un disperso in mare

Intanto, un uomo risulta disperso dopo essere andato a fare moto d'acqua al largo di Pensacola, nel Nord della Florida, in acque interessate dal passaggio di Isaac. Lo rende noto la Guardia costiera, che è impegnata nelle ricerche con tre elicotteri e un aereo. Le ricerche del 47enne saranno sospese quando le condizioni di vento e pioggia a causa dell'avvicinarsi dell'uragano renderanno le operazioni troppo difficili.