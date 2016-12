foto Reuters

- Ancora due immolazioni in Tibet, che portano a 51 il numero di vittime dal 2009. Due giovani tibetani, un monaco 18enne e un ex monaco 17enne, si sono dati fuoco a Ngaba, nei pressi del monastero di Kirti, come protesta contro il dominio cinese in Tibet e per il ritorno del Dalai Lama. La polizia ha trasportato entrambi in ospedale, dove sono morti poco dopo per le gravi ustioni.