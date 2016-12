foto Ap/Lapresse

02:00

- Nove persone che erano state condannate a morte in Gambia sono state giustiziate. Lo ha annunciato il ministero dell'Interno in una nota. "Dopo il giudizio e la condanna a morte da parte dei tribunali competenti e a seguito dell'esaurimento dei ricorsi - si legge -, il ministero dell'Interno desidera informare che i condannati sono stati fucilati da un plotone d'esecuzione". Tra i giustiziati c'erano una donna e tre ex militari.