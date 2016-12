foto Ap/Lapresse

23:18

- Caccia bombardieri siriani hanno attaccato oggi la periferia orientale di Damasco uccidendo almeno 60 persone. Lo riferiscono fonti dei ribelli precisando che i jet hanno preso di mira i quartieri di Zemalka e Saqba dove in precedenza uomini dell'Esercito siriano libero (Esl) avevano distrutto alcuni posti di blocco. Entrambi i quartieri sono abitati in prevalenza da musulmani sunniti, da 17 mesi in prima linea contro il presidente Assad.