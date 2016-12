Usa, sparatoria a scuola: un ferito

foto Ansa Correlati Sparatoria all'Empire State Building

19:18

- Sparatoria il primo giorno di scuola in un liceo di Perry Hall in Maryland, nella contea di Baltimora. Uno studente è stato raggiunto da uno o più colpi ed è stato trasportato in ospedale. Il responsabile è stato fermato: le immagini trasmesse da alcune stazioni televisive locali hanno mostrato un uomo a torso nudo con le mani dietro la schiena che è stato fatto salire su una macchina della polizia. L'istituto scolastico è stato evacuato.