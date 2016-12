Taiwan, l'insolita raccomandazione del ministro: "Uomini, fate la pipì da seduti"

foto Dal Web

- Insoddisfatto dal grado di pulizia raggiunto dai bagni pubblici di Taiwan, il ministro per la Protezione Ambientale, Stephen Shen, ha pensato bene di rivolgere un'insolita raccomandazione a tutti gli uomini dell'isola: "Prendete esempio dalle donne e sedetevi quando urinate". Il suggerimento ovviamente non può essere imposto, ma verrà pubblicizzato a dovere per evitare gli sgradevoli inconvenienti dovuti alla mancanza di mira.