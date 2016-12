foto Getty

17:19

- Una persona è morta a Parigi nell'incendio di un centro per l'abbronzatura. Ancora da chiarire le cause del rogo avvenuto nell'esercizio che si trova in avenue d'Italie, nel tredicesimo arrondissement. Secondo le prime informazioni, l'incendio sarebbe stato causato da un astuccio per occhiali lasciato su una lampada abbronzante.