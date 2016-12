Uragani, 7 anni fa Katrina devastò New Orleans

foto Ap/Lapresse 16:56 - Mentre cresce la paura per la tempesta Isaac che, per gli esperti, si trasformerà in uragano nelle prossime 48 ore quando arriverà su Louisiana e Mississippi, gli Stati Uniti ricordano la terribile Katrina che 7 anni fa, nel 2005, devastò New Orleans. Terrificante fu il bilancio dei morti: 1.836, in diversi Stati americani. - Mentre cresce la paura per la tempesta Isaac che, per gli esperti, si trasformerà in uragano nelle prossime 48 ore quando arriverà su Louisiana e Mississippi, gli Stati Uniti ricordano la terribile Katrina che 7 anni fa, nel 2005, devastò New Orleans. Terrificante fu il bilancio dei morti: 1.836, in diversi Stati americani.

Un duro colpo all'amministrazione Bush

L'evento, che segnò diversi record e non certo positivi, costituì un duro colpo per l'amministrazione di George W. Bush, fortemente contestata per i clamorosi ritardi nei soccorsi e le condizioni durissime in cui vennero tenuti a lungo gli sfollati.



Il 29 agosto 2005 New Orleans fu spazzata via

La mattina del 29 agosto, nel pomeriggio in Italia, Katrina si abbatté sulle coste del golfo del Messico, colpendo proprio gli Stati della Louisiana e del Mississippi. Con la sua furia spazzò via la vecchia New Orleans, che venne allagata per il 75% della sua superficie. Sul momento si calcolò che i venti avessero colpito una fascia costiera di 300 km, a una velocità di 230 km orari. Ma in valutazioni successive il Centro Nazionale Uragani di Miami ridimensionò la violenza del fenomeno: la forza dei venti non avrebbe superato i 190 km/h e l'uragano fu declassato a livello 3 (su 5). Una soglia che gli argini della capitale del jazz, collaudati per un impatto del genere, avrebbero dovuto superare.



La peggiore catastrofe naturale degli Usa

I danni furono stimati in centinaia di miliardi di dollari: il più grave disastro naturale nella storia degli Stati Uniti in termini economici che spinse Washington ad accettare persino gli aiuti di Mosca.



Le teste cadute

In seguito alle polemiche, cadde anche qualche testa, come quella del capo della Protezione civile (Fema) Michael Brown.



Il 2005 annus horribilis

Ma Katrina non fu l'unico evento straordinario: nel 2005 gli Usa si trovarono alle prese con 26 tempeste tropicali, delle quali 14 divennero uragani. In quell'anno Katrina, Rita e Wilma fecero più vittime degli uragani passati nei 10 anni precedenti.



I record di Katrina

La sola Katrina segnò comunque diversi record. Mediaticamente, fu la "top story" dell'anno: secondo un sondaggio della Ap, superò l'Iraq e la morte di Papa Wojtyla. E segnò il primato delle donazioni da parte degli americani, superando anche i 2.8 miliardi di dollari raccolti dopo le stragi dell'11 settembre.