- Dopo essere stato travolto dallo scandalo delle foto nude a Las Vegas, il principe inglese Harry si era tolto da Facebook. Ora i suoi commilitoni hanno deciso di usare proprio il social network per una dimostrazione di appoggio in stile Full Monty. E così militari ed ex militari del Regno Unito si sono spogliati per offrire al nipote della regina sostegno nel momento del bisogno.

Unica regola del gruppo nato su Facebook "Support Prince Harry with a Naked Salute", che vanta già numerosi fan, è di coprire i 'gioielli della corona' per gli uomini e, per le donne, di nascondere i capezzoli.

Il gruppo, inizialmente riservato solo ai militari, è stato poi aperto anche a 'civili', raccogliendo oltre ottomila adesioni. Tra gli immortalati che fanno il saluto militare, ci sono decine di soldati in Afghanistan, alcuni identificati come di base a Gereshk, nella provincia di Helmand, altri in Germania e altri ancora nelle basi del Regno Unito.

Visto il successo dell'operazione, "potrebbe nascerne anche un'iniziativa di beneficenza", ha ipotizzato l'amministratore del gruppo. C'è però anche chi suggerisce di farne un calendario come quello delle Calendar Girls, un gruppo di donne dello Yorkshire che a fine anni Novanta si spogliarono per raccogliere fondi per la leucemia.

Non è chiaro, tuttavia, se per i militari in servizio attivo possano esserci conseguenze per la goliardata. Uno dei soldati che ha inviato una foto in cui si vedono ventun soldati del 1 Troop Squadron D nudi come Harry davanti a carri armati ha scritto su Facebook che gli è stato ordinato di togliere lo scatto dalla pagina web.