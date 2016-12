foto Ansa

14:20

- Migliaia di persone sono in fuga dalla Louisiana, dal Mississippi e dall'Alabama dopo che le autorità hanno dichiarato lo stato d'emergenza per l'arrivo della tempesta tropicale Isaac. L'evacuazione è stata ordinata a partire dalle 8 del mattino, le 14 ora italiana. Isaac dovrebbe investire la Louisiana domani pomeriggio, sette anni dopo Katrina, che devastò New Orleans il 29 agosto del 2005.