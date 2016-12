foto Ap/Lapresse Correlati Pakistan, bimba Down rischia la pena di morte

- Una ragazzina cristiana, la 15enne Muqadas Kainat, è stata violentata da cinque uomini e poi strangolata nel Punjab, regione del Pakistan orientale. Secondo l'agenzia di stampa vaticana "Fides" l'episodio è avvenuto il 14 agosto, ma è stato segnalato da fonti locali solo oggi, alla vigilia dell'udienza per il caso di Rimsha Masih, l'11enne down arrestata per blasfemia.