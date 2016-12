foto Ansa 12:51 - Un militare italiano è rimasto ferito ed altri due contusi in seguito all'attacco da parte di insorti ad una base in Afghanistan, nella zona di Bala Boluk. Il ferimento è stato provocato da terriccio e pietre sollevati da un razzo che è caduto all'interno della base, ma senza esplodere. Lo rende noto il portavoce del contingente italiano in Afghanistan, tenente colonnello Francesco Tirino. I soldati, campani, hanno avvisato personalmente i familiari. - Un militare italiano è rimasto ferito ed altri due contusi in seguito all'attacco da parte di insorti ad una base in Afghanistan, nella zona di Bala Boluk. Il ferimento è stato provocato da terriccio e pietre sollevati da un razzo che è caduto all'interno della base, ma senza esplodere. Lo rende noto il portavoce del contingente italiano in Afghanistan, tenente colonnello Francesco Tirino. I soldati, campani, hanno avvisato personalmente i familiari.

L'attacco è avvenuto in mattinata, alle 10 ora locale (le 7.30 in Italia), quando un razzo da 107 millimetri è caduto, senza esplodere, all'interno della base avanzata Tobruk di Bala Boluk, settore di competenza della Task Force South, su base Reggimento Cavalleggeri Guide di Salerno, nell'area sud del Regional Command West, a guida italiana.



"L'impatto dell'ordigno sul terreno - spiegano da Herat - ha causato la proiezione di terriccio e pietre, che hanno investito tre militari italiani. Trasportati per le cure del caso presso l'infermeria della base (Role 1), per uno dei soldati feriti si è reso necessario il trasferimento, a scopo precauzionale, per ulteriori accertamenti al Role 2 di Farah. Gli altri due militari hanno riportato solo lievi contusioni".



Diciassette civili decapitati, tra questi due donne

Un gruppo di 17 civili, fra cui due donne, sono stati uccisi e poi decapitati nella provincia meridionale afghana di Helmand. Lo ha reso noto il portavoce del governo provinciale, Daoud Ahmadi. Una inchiesta è stata aperta per verificare chi siano i responsabili dell'efferato delitto e perché lo abbiano realizzato.