Francia, bimba italiana muore in spiaggia Asfissiata dalla sabbia in una buca

foto LaPresse Correlati Catania, bimbo annega a 8 anni 13:41 - Una bambina di 12 anni italiana è morta su una spiaggia francese dove stava trascorrendo le vacanze con la famiglia. La piccola è rimasta asfissiata da un crollo improvviso di sabbia nella buca che lei stessa aveva scavato per ore e dove si era calata. E' successo vicino ad Arcachon, in Gironda, nel Sud-Est della Francia. - Una bambina di 12 anni italiana è morta su una spiaggia francese dove stava trascorrendo le vacanze con la famiglia. La piccola è rimasta asfissiata da un crollo improvviso di sabbia nella buca che lei stessa aveva scavato per ore e dove si era calata. E' successo vicino ad Arcachon, in Gironda, nel Sud-Est della Francia.

La tragedia è accaduta ieri. La bambina si trovava all'interno della grossa buca che, a quanto riferito da alcuni testimoni, stava scavando da ore. Poi, all'improvviso, nel tardo pomeriggio, la sabbia ha franato seppellendo in parte probabilmente a testa in giù la giovanissima turista che non è più riuscita a respirare. Subito dopo, sono intervenuti i vigili del fuoco. Ma, ogni tentativo di rianimare la 12enne è risultato vano.



La notizia è stata confermata dalla Farnesina, che ha reso noto che i familiari della piccola sono assistiti dai funzionari del consolato generale di Tolosa che sta seguendo il caso.