Assad: "Fermerò il complotto contro di me" 10:59 - I ribelli siriani hanno abbattuto un elicottero a Damasco, e pubblicato su youtube un video in cui si vede il velivolo precipitare in fiamme. Lo annunciano gli stessi ribelli via Twitter. Nella capitale si continua a combattere. Forti esplosioni sono state udite da alcuni testimni secondo i quali sono causate da un bombardamento aereo su alcuni quartieri. - I ribelli siriani hanno abbattuto un elicottero a Damasco, e pubblicato su youtube un video in cui si vede il velivolo precipitare in fiamme. Lo annunciano gli stessi ribelli via Twitter. Nella capitale si continua a combattere. Forti esplosioni sono state udite da alcuni testimni secondo i quali sono causate da un bombardamento aereo su alcuni quartieri.

Scatta il coprifuoco a Daraya: raid casa per casa

Daraya, sobborgo di Damasco dove da giorni è in corso un'offensiva delle truppe governative siriane, è "di fatto" sotto coprifuoco. È quanto riporta un attivista residente a Damasco, precisando che i soldati fedeli al presidente Bashar Assad lanciano raid casa per casa e portano avanti esecuzioni sommarie. Internet è stato bloccato dalle autorità, ha continuato l'attivista, che ha fornito il nome fasullo Khaled al-Shami per paura di rappresaglie dal regime. L'opposizione attribuisce l'offensiva di Daraya alla quarta divisione dell'esercito, composta da forze di élite guidate da Maher Assad, fratello del presidente.



Centinaia di cadaveri nelle fosse comuni

Oltre 45 cadaveri sono stati trovati nelle fosse comuni di Daraya dove secondo gli attivisti sono almeno 320 le persone uccise dall'offensiva dell'esercito lanciata nell'ultima settimana. Lo rende noto l'Osservatorio siriano per i diritti umani, spiegando che le ultime 32 vittime, scoperte domenica, sono state uccise con "colpi di arma da fuoco ed esecuzioni sommarie". Tra queste ci sono anche tre donne e due bambini, ha precisato l'Osservatorio, secondo cui solo ieri sono state 213 le persone morte nei combattimenti tra ribelli e truppe fedeli al presidente Bashar Assad.