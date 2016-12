Isaac è destinata quasi certamente a trasformarsi in uragano nelle prossime ore e potrebbe diventare il più forte dopo Katrina, che nell'agosto 2005 nell'area del Golfo causò oltre 1.800 morti e danni per 81,2 miliardi di dollari. Devastante il passaggio di Isaac sull'isola di Haiti, dove, in seguito al terremoto del 2010, almeno 400mila persone sono ancora alloggiate nelle tendopoli.



Migliaia di persone in fuga

Migliaia di persone sono in fuga dalla Louisiana, dal Mississippi e dall'Alabama dopo che le autorità hanno dichiarato lo stato d'emergenza per l'arrivo di Isaac. Isaac dovrebbe investire la Louisiana oggi pomeriggio, in coincidenza con il settimo anniversario di Katrina, che devastò New Orleans il 29 agosto del 2005.



Sono proprio i quattro Stati che si affacciano sul Golfo del Messico i più minacciati dall'arrivo di Isaac. Il governatore della Louisiana, Bobby Jindal, ha dichiarato lo stato di emergenza e a New Orleansa le autorità sono in massima allerta. Lo Us National Hurricane Center, il centro uragani Usa, ha dichiarato che lo stato di emergenza riguarda la parte settentrionale del Golfo del Messico, un'area che comprende anche New Orleans.



Nella notte Isaac raggiungerà categoria 2

La tempesta tropicale Isaac ha raggiunto nel corso della notte la potenza di un uragano di categoria 2 su un massimo di 5 della scala Saffir-Simpson, con venti di velocità fino a 150 chilometri orari. A livello federale verranno stanziate degli aiuti per affrontare l'eventuale emergenza.



Anche la Florida in massima allerta

Il governatore della Florida, Rick Scott, ha invitato la popolazione a non avventurarsi nell'area di Tampa dove Isaac si abbatterà nelle prossime ore portando fortissimi venti e inondazioni. Le autorità hanno poi consigliato i cittadini di tenersi costantemente informati sulle condizioni meteo, a limitare al minimo gli spostamenti e a prepararsi per possibili inondazioni e blackout. Le spiagge della città dove dovrebbe svolgersi la Convention del partito repubblicano sono state chiuse, ha detto Scott, e nelle prossime ore potrebbero essere chiusi anche i ponti e le strade più a rischio.



Scott ha comunque spiegato che al momento la preoccupazione principale è "per la striscia di territorio che costituisce l'arcipelago delle Keys", già sferzata in queste ore da fortissimi venti. L'aeroporo di Key West, una delle località turistiche più note della Florida, a sud di Miami, è stato già chiuso e la cittadina, solitamente affollatissima nei fine settimana estivi, appare pressoché deserta. Scott ha quindi assicurato che è in atto un grande sforzo di coordinamento tra le autorità nazionali, statali e locali. Ma nonostante l'allarme e il divieto di accedere alle spiagge, si registrano in molte località i cosiddetti "hurricane party", dove decine di giovani, soprattutto surfisti, "festeggiano" sulla costa l'arrivo dell'uragano attendendo "l'onda perfetta".