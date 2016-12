foto Ap/Lapresse 17:32 - Il presidente siriano Bashar el Assad ha nuovamente promesso di sventare "a qualunque prezzo" il "complotto" messo in atto contro la Siria. Il popolo siriano, ha aggiunto, non consentirà "a nessun costo" che si raggiunga questo obiettivo . "Quello che sta accasendo ora colpisce non solo la Siria, ma anche la regione di cui la Siria è la chiave di volta". - Il presidente siriano Bashar el Assad ha nuovamente promesso di sventare "a qualunque prezzo" il "complotto" messo in atto contro la Siria. Il popolo siriano, ha aggiunto, non consentirà "a nessun costo" che si raggiunga questo obiettivo . "Quello che sta accasendo ora colpisce non solo la Siria, ma anche la regione di cui la Siria è la chiave di volta".

Il "complotto" in atto e "quanto sta accadendo non è solo rivolto contro la Siria ma contro l'intera regione", ha aggiunto Assad. "Essendo la Siria una pietra angolare nella regione, le forze straniere prendono di mira la Siria per portare al successo il loro complotto in tutta la regione - ha aggiunto il presidente siriano -. Ma la Siria continuerà nella sua strategia di resistenza a dispetto della collaborazione tra i Paesi occidentali e alcuni Stati della regione per farle cambiare posizione". Dall'inizio della rivolta, 17 mesi fa, il regime di Damasco accusa i ribelli che affrontano l'esercito regolare di essere "terroristi armati" al soldo degli stranieri. Accusa inoltre Paesi come l'Arabia Saudita, il Qatar e la Turchia di finanziarli e di armarli per seminare il caos nel Paese.



Le violenze non si fermano, strage a Daraya

Non si fermano le violenze nel Paese. Da quanto riporta l'Osservatorio siriano per i diritti umani, i corpi di 32 civili, tra cui donne e bambini, sono stati trovati oggi per le strade della città siriana di Daraya, a sudovest della capitale Damasco, dove le forze governative da alcuni giorni hanno lanciato un duro attacco contro le postazioni ribelli. Secondo gli attivisti, le persone sono state uccise "da colpi di arma da fuoco ed esecuzioni sommarie". Gli ultimi decessi portano le vittime di Daraya ad almeno 120 solo nell'ultima settimana.



L'esercito ha anche utilizzato elicotteri da combattimento e carri armati per bombardare le aree in mano ai ribelli nella città di Aleppo e nella città meridionale di Daraa, lungo il confine con la Giordania. Anche in questo caso l'Osservatorio dice di aver notizia di vittime, ma non è stato in grado di fornire un numero.



Negata la fuga del vicepresidente

E il vicepresidente siriano Farouq al-Shara ha fatto la sua prima apparizione pubblica nel giro di diverse settimane, mettendo così fine alle voci secondo cui avrebbe disertato. Alcuni giornalisti hanno visto al-Shara uscire dalla sua automobile a Damasco e camminare fino al suo ufficio per incontrare Alaeddin Boroujerdi, capo del potente comitato sulla sicurezza nazionale e la politica estera del Parlamento iraniano. Un giornalista di Associated Press sul posto riferisce che al-Shara sembrava serio e si è tenuto a distanza dai reporter presenti per seguire l'incontro. Non ha rilasciato alcuna dichiarazione.