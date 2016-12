foto Ap/Lapresse

- Il vice presidente siriano, Farouq al-Sharaa, è apparso oggi in pubblico a Damasco dopo giorni di voci riguardo ad una sua presunta defezione. L'attivista siriano per i diritti umani Haytham al-Maleh, presidente del Consiglio della rivoluzione siriana, nei giorni scorsi aveva detto che al-Sharaa sarebbe stato "in un Paese arabo vicino" da cui avrebbe dovuto annunciare di aver abbandonato il regime.