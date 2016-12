foto Ap/Lapresse

09:49

- Un razzo lanciato da Gaza ha colpito un edificio industriale a Sderot, cittadina di 24mila abitanti spesso bersaglio degli estremisti palestinesi. Il razzo ha provocato qualche danno ma nessuna vittima. Altri due razzi sono stati lanciati successivamente da Gaza in territorio israeliano: uno ha colpito una fabbrica, l'altro è caduto su un prato. Anche in questo caso non ci sono vittime.