- L'Iran non ha invitato il premier di Hamas a Gaza, Ismail Haniyeh, a partecipare al vertice dei non allineati in programma la prossima settimana a Teheran. Lo riferisce il portavoce del vertice, Mohammad Reza Forqami. La notizia dell'invito, circolata sui media arabi, aveva scatenato polemiche tra i movimenti palestinesi, che avevano sottolineato il rischio di fomentare le divisioni interne.