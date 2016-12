Scontro in Cina, 36 persone muoiono bruciate

08:42 - Sono 36 le vittime di un incidente stradale avvenuto in Cina, nei pressi di Yanan: un autobus a due piani, che alloggiava al piano di sopra viaggiatori che dormono in cuccette, si è scontrato con un'autocisterna che trasportava metanolo. Dallo scontro è scaturito un incendio che non ha lasciato scampo ai viaggiatori addormentati: solo in tre si sono salvati, ma sono stati trasferiti subito in ospedale per le gravi ferite riportate.