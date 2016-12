Armstrong e la tesi del finto allunnaggio

01:33

- E' entrato nella Storia come il primo uomo ad aver messo piede sulla luna, ma per i decenni successivi al 1969 Neil Armstrong - come tutta la Nasa - ha dovuto combattere con le accuse di quanti sostenevano che in realtà la passeggiata sul nostro satellite non sarebbe mai avvenuta (come nel famoso film 'Capricorn One' che raccontava di un finto sbarco su Marte).