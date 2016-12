foto Ap/Lapresse

19:17

- Tutti i nove passanti rimasti feriti ieri nella sparatoria nei pressi dell'Empire State Building, a New York, sono stati colpiti dalla polizia e non da Jeffrey Johnson, l'uomo che ha ucciso il suo ex capo, Steve Ercolino, prima di essere colpito a morte dagli agenti. Ad ammetterlo è stato oggi il capo della polizia, Ray Kelly, precisando che sulla vicenda è stata aperta un'inchiesta per ricostruire con precisione la dinamica della sparatoria.