foto Ap/Lapresse

15:29

- E' di almeno 60 morti il bilancio degli scontri di oggi in Siria, secondo quanto riferisce l'Osservatorio per i diritti umani in Siria. Tra le vittime ci sono 41 civili disarmati, 4 ribelli, 1 disertore, 18 soldati fedeli al regime. A Daraya il bilancio più sanguinoso secondo gli attivisti: 15 i civili uccisi, tra loro due donne e tre bambini. Nel sobborgo di Damasco, anche oggi bombardato, "proseguono le esecuzioni sommarie".