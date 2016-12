Siria, il giallo sulle sorti del vicepresidente si infittisce. La tv: "E' in Giordania da giorni"

foto Ap/Lapresse 08:40 - Il vicepresidente siriano Faruk al-Sharaa "è in Giordania da giorni". L'annuncio arriva da al Arabiya, che nella breaking news cita fonti anonime senza aggiungere altri dettagli. Sulla defezione di Sharaa è in corso da alcune settimane un braccio di ferro tra ribelli e governo. Già sabato scorso la stessa emittente di Dubai aveva diffuso la notizia della defezione di Sharaa, ma era poi stata smentita la fuga in Giordania. - Il vicepresidente siriano Faruk al-Sharaa "è in Giordania da giorni". L'annuncio arriva da al Arabiya, che nella breaking news cita fonti anonime senza aggiungere altri dettagli. Sulla defezione di Sharaa è in corso da alcune settimane un braccio di ferro tra ribelli e governo. Già sabato scorso la stessa emittente di Dubai aveva diffuso la notizia della defezione di Sharaa, ma era poi stata smentita la fuga in Giordania.

Il giallo sulla defezione di Faruk al-Sharaa, sunnita originario di Daraa, è iniziato il 18 agosto. La notizia, anche in quell'occasione, fu rilanciata da al Arabiya, che pochi giorni prima aveva mandato in onda l'appello a disertare di un suo familiare, un responsabile dell'intelligence di Damasco fuggito dal Paese settimane prima.



Il giorno stesso, con l'Esercito siriano libero (Esl) e il Consiglio nazionale siriano (Cns) pronti a confermare la diserzione, i media ufficiali di Damasco smentirono la circostanza, leggendo uno scarno comunicato dell'ufficio di Sharaa: "Il vicepresidente è al suo posto e non ha mai pensato di lasciare il Paese". I ribelli avevano poi affermato che il tentativo di fuga di Sharaa era fallito, e che il vicepresidente era finito "agli arresti domiciliari". Forse perché catturato dalle forze fedeli al governo, forse perché aveva deciso di consegnarsi dopo minacce di morte ai suoi familiari.



Continuano gli scontri: almeno 440 i morti

Sono oltre 440 le persone uccise nell'ultima giornata di scontri in Siria, "delle quali almeno 200" a Daraya, vicino Damasco. Lo rende noto l'Osservatorio siriano dei diritti umani, aggiornando il bilancio di un nuovo giorno di violenza nel Paese. Dall'inizio della rivolta contro il regime del presidente Bashar al-Assad, gli scontri e la repressione hanno causato circa 25mila morti, sempre secondo l'Osservatorio.