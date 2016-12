foto Ap/Lapresse Correlati Le foto 06:02 - E' di almeno 39 morti, tra cui un bambino di dieci anni, il bilancio dell'esplosione nella più grande raffineria di petrolio del Venezuela. La tragedia è avvenuta nell'impianto di Amuay e ha provocato anche 50 feriti, come è stato annunciato dal governatore dello stato, Stella Lugo. L'incidente, ha detto il ministro dell'Energia Rafael Ramirez, è stato causato da una fuga di gas. Il centro produce 645mila barili di greggio al giorno. - E' di almeno 39 morti, tra cui un bambino di dieci anni, il bilancio dell'esplosione nella più grande raffineria di petrolio del Venezuela. La tragedia è avvenuta nell'impianto di Amuay e ha provocato anche 50 feriti, come è stato annunciato dal governatore dello stato, Stella Lugo. L'incidente, ha detto il ministro dell'Energia Rafael Ramirez, è stato causato da una fuga di gas. Il centro produce 645mila barili di greggio al giorno.

Lo scoppio, avvenuto all'una del mattino ora locale (erano le 6 in Italia), ha gravemente danneggiato l'infrastruttura. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e molti mezzi di soccorso. "Non c'è il rischio di un'altra esplosione", ha assicurato ancora la governatrice, intervenendo al canale televisivo di Stato. Paraguana si trova a 300 chilometri a ovest di Caracas.



"Le colonne di fuoco - ha aggiunto - sono molto alte perché stanno bruciando gli idrocarburi dello stabilimento". "C'è stata una fuga di gas e si è quindi formata una nuvola che è esplosa, provocando l'incendio in due settori diversi della raffineria", ha chiarito il ministro del Petrolio, Rafael Ramirez. "L'esplosione - ha aggiunto - ha provocato molti danni nelle infrastrutture e nelle abitazioni che si trovano nell'area".



Chavez: "Tre giorni di lutto nazionale"

Il Venezuela rispetterà tre giorni di lutto nazionale dopo l'esplosione della raffineria. Lo ha reso noto il presidente Hugo Chavez durante un messaggio alla radio diffuso da Caracas. Nel trasmettere le proprie condoglianze ai familiari delle vittime, Chavez ha aggiunto che sulle cause della tragedia sarà fatta "un'approfondita indagine".