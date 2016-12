Crisi, anche Hollande vuole Atene nell'euro: "Ma rispetti gli impegni e dimostri credibilità"

foto Ansa Correlati Berlino, Merkel a Samaras: "Atene resti nell'euro"

Il premier greco chiede più tempo per le riforme 18:53 - "La questione non si pone: la Grecia è nella zona euro e deve restarci". Parola di Francois Hollande e di Antonis Samaras che, in un incontro all'Eliseo, esprimono assoluta identità di vedute sul futuro del Paese. Il presidente francese, tuttavia, ha ribadito la necessità che la Grecia dimostri "la credibilità" dei suoi impegni e la "volontà dei suoi dirigenti di andare fino in fondo" in tempi rapidi. - "La questione non si pone: la Grecia è nella zona euro e deve restarci". Parola di Francois Hollande e di Antonis Samaras che, in un incontro all'Eliseo, esprimono assoluta identità di vedute sul futuro del Paese. Il presidente francese, tuttavia, ha ribadito la necessità che la Grecia dimostri "la credibilità" dei suoi impegni e la "volontà dei suoi dirigenti di andare fino in fondo" in tempi rapidi.

Nel cortile dell'Eliseo, accolto da Hollande, Samaras ha detto che il suo Paese "ci riuscirà: rimarrà nella zona euro". Nonostante, ha aggiunto, la volontà di qualcuno di "speculare" ai danni di Atene. Dalla Francia è arrivato ancora una volta l'invito ad agire in tempi rapidi. "Non c'è più tempo da perdere", ha precisato il presidente francese, auspicando che l'Europa decida su Atene "subito dopo il rapporto della Troika", atteso per l'inizio di ottobre.



I due leader hanno discusso delle riforme che Atene dovrà implementare per ottenere i finanziamenti necessari a rimanere nell'Eurozona. Ieri Samaras aveva incontrato a Berlino la cancelliera tedesca Angela Merkel che aveva espresso la sua solidarietà ad Atene per la battaglia che sta conducendo per rimanere dentro l'Eurozona. Alla Grecia viene chiesto di attuare tagli per ulteriori 11,5 miliardi di euro nei prossimi due anni in modo da ottenere la seconda tranche di finanziamenti dall'Unione europea e dal Fondo monetario internazionale.



Schaeuble: "Non concederemo altro tempo alla Grecia"

Dalla Germania, intanto, arriva un nuovo stop alla richiesta di Atene di poter avere più tempo. Il ministro delle Finanze tedesco, Wolfgang Schaeuble, si è detto di nuovo contrario all'ipotesi: in un'intervista che comparirà domani sul 'Tagesspiegel am Sonntag', Schaeuble ha ribadito che "più tempo significa più soldi".