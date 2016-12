foto Dal Web

- La Samsung ha annunciato il suo ricorso contro la sentenza del tribunale di San Jose, in California, che ha condannato la società sudcoreana al pagamento di 1,05 miliardi di dollari di danni alla Apple per violazione di brevetti. "Agiremo subito, depositando un ricorso per ribaltare questa decisione e se non ci riusciremo faremo appello", afferma la Samsung in un comunicato.