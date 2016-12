foto Ap/Lapresse 08:57 - Samsung ha violato "volontariamente" almeno tre brevetti di Apple. Lo ha deciso la giuria incaricata di deliberare sul processo in corso negli Stati Uniti tra i due colossi della tecnologia. Unica eccezione il tablet Galaxy, per il quale non è stato infranto il brevetto dell'azienda di Cupertino sul design dell'iPad. Secondo quanto riportato dai media americani, Samsung dovrà pagare ad Apple oltre un miliardo di dollari. - Samsung ha violato "volontariamente" almeno tre brevetti di Apple. Lo ha deciso la giuria incaricata di deliberare sul processo in corso negli Stati Uniti tra i due colossi della tecnologia. Unica eccezione il tablet Galaxy, per il quale non è stato infranto il brevetto dell'azienda di Cupertino sul design dell'iPad. Secondo quanto riportato dai media americani, Samsung dovrà pagare ad Apple oltre un miliardo di dollari.

Il processo si era chiuso nei giorni scorsi dopo il fallito tentativo di un accordo al fotofinish fra le due società. Apple accusava Samsung di aver copiato il design dell'iPhone e dell'iPad e chiedeva 2,5 miliardi di dollari di danni. Samsung da parte sua accusava Apple di aver infranto dei suoi brevetti e chiedeva 422 milioni di dollari.



Samsung dovrà pagare 1,05 miliardi di dollari

La giuria incaricata di deliberare sul processo del secolo ha deciso che Samsung dovrà pagare ad Apple 1,05 miliardi di dollari in danni per aver infranto alcuni dei suoi brevetti. Dopo la vittoria, l'azienda di Cupertino è salita nelle contrattazioni after hours dell'1,82% a 675,90 dollari.



La società coreana fa ricorso: "A perderci sono i consumatori"

Dopo il verdetto della giuria americana che l'ha condannata a pagare oltre un miliardo di dollari a Apple per aver violato tre brevetti, Samsung pare non arrendersi. "Quella della giuria non è l'ultima parola" fanno sapere dalla società sudcoreana, aggiungendo che il verdetto è una "perdita per i consumatori americani" e si tradurrà in meno scelta e innovazione.



"Agiremo subito, depositando un ricorso per ribaltare questa decisione e se non ci riusciremo faremo appello", afferma la Samsung in un comunicato. Laconica la risposta di Apple: "La sentenza lancia un messaggio forte e chiaro: rubare non è giusto".